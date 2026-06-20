Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berne - Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 19.06.26 auf den 20.06.26 wurden auf Grund des Gewitters / des Unwetters mehrere Bäume in der südlichen Wesermarsch entwurzelt. Einer dieser Bäume befand sich an der Straße Berner Deich und stürzte auf ein vorbeifahrenden PKW, welcher die Straße in Richtung Hude befuhr. In dem PKW befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen. Der 20-järhige Fahrer aus Hude wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden jugendlichen Mitfahrer blieben unverletzt. Der Baum stürzte auf die Motorhaube, wodurch der PKW erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Von einem wirtschaftlichen Totalschaden ist auszugehen.

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