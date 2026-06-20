Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nördliche Wesermarsch - Gefahrenstellen
Delmenhorst (ots)
Aufgrund der Wetterlage kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu vielfachen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren in Nordenham, Jade und Stadland. Diese mussten in der gesamten nördlichen Wesermarsch mehrfach ausrücken, um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste zu beseitigen, welche zum Teil ganze Fahrbahnen blockierten. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.
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