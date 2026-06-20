Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verfolgungsfahrt nach entwendetem Kleinkraftrad

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2026, gegen 23:30 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Lange Straße zu einer kurzen Verfolgungsfahrt nach einem entwendeten Kleinkraftrad gekommen. Der 16-jährige Fahrer flüchtete mit einem entwendeten Kleinkraftrad vor einer Delmenhorster Funkstreifenwagenbesatzung. Die Polizeibeamten hatten zuvor versucht den Fahrer des Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle zu unterzeihen. Der Fahrer fuhr im weiteren Verlauf in ein Parkhaus und konnte hier gestellt werden. Den 16-jährigen Delmenhorster erwarten nun mehrere Strafverfahren.

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