Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2026, gegen 11:20 Uhr, ist es in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Pedelec-Fahrer gekommen. Der 58-jährige Delmenhorster befuhr mit dem Pedelec den Geh- und Radweg der Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Landkreis Oldenburg. Zeitgleich beabsichtigte eine 81-jährige Fahrerin eines Pkw (Audi) mit diesem an der Anschlussstelle Deichhorst von der Autobahn 28 nach rechts auf die Wildeshauser Straße einzufahren und übersah hierbei den bevorrechtigten 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell