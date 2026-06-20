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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2026, gegen 11:20 Uhr, ist es in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Pedelec-Fahrer gekommen. Der 58-jährige Delmenhorster befuhr mit dem Pedelec den Geh- und Radweg der Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Landkreis Oldenburg. Zeitgleich beabsichtigte eine 81-jährige Fahrerin eines Pkw (Audi) mit diesem an der Anschlussstelle Deichhorst von der Autobahn 28 nach rechts auf die Wildeshauser Straße einzufahren und übersah hierbei den bevorrechtigten 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich der Pedelec-Fahrer leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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