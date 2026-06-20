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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am 19.06.2026, gegen 13:20 Uhr, ist es auf der Golzwarderstraße in Brake zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 12-jährigen Radfahrerin aus Brake und eines dreirädrigen Kleinkraftrades (KKR) gekommen. Das KKR befuhr die Golzwarderstraße in Richtung der Bahnhofstraße und war besetzt mit dem 77-jährigen Fahrzeugführer und der 77-jährigen Mitfahrerin, beide aus Brake stammend. Die Radfahrerin habe unvermittelt die Straße von rechts nach links gequert und sei hierbei mit dem KKR kollidiert. Die Radfahrerin stürzte und das KKR fiel auf die Seite. Die Mitfahrerin des KKR und die Radfahrerin wurden hierbei leicht verletzt und mussten in jeweils in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus dem KKR traten geringe Mengen Öl aus, welche durch den Bauhof Brake mittels Ölbindemitteln aufgenommen wurden. Während der Unfallaufnahme und Behandlung der Beteiligten wurde die Straße zunächst voll und dann halbseitig gesperrt. Am KKR entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro, es war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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