Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am 21.06.2026 gegen 02:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Delmenhorst einen Pkw VW aus Hamburg in der Rudolf-Königer-Straße. Hierbei wurde als Fahrer des Pkw ein 16-Jähriger aus Delmenhorst festgestellt, der aufgrund seines Alters nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein kann. Zudem stand der 16-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis, so dass diesem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden musste. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Mietwagen. Wie der Jugendliche Zugriff auf den Pkw erhalten hatte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den 16-Jährigen wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell