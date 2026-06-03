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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit KI-generiertem Foto erpresst

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau wurde mit einem KI-generierten Nacktfoto erpresst. Nach aktuellen Erkenntnissen hat ein Mann ein Bild der 60-Jährigen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) bearbeitet. Über einen Messengerdienst forderte der Täter eine mittlere vierstellige Summe von seinem Opfer und drohte mit der Veröffentlichung des Fotos. Die 60-Jährige wandte sich am Dienstag an die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.

"Ihre Persönlichkeitsrechte gelten auch online" - im Internet unter https://s.rlp.de/dIuc0rK informiert die Polizei, was Betroffene tun können, wenn im Internet Bilder auftauchen, deren Veröffentlichung man nicht zugestimmt hat, oder die sogar beleidigend oder verletzend sind. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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