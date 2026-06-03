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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Benefizfußballspiel: 1. FCK-Traditionsmannschaft vs. Polizei-Auswahl

POL-PPWP: Benefizfußballspiel: 1. FCK-Traditionsmannschaft vs. Polizei-Auswahl
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Kaiserslautern - Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zum 13. Mal findet die Fußballbegegnung zwischen der Traditionself der "Roten Teufel" und einer Auswahlmannschaft des Polizeipräsidiums Westpfalz statt. Am Mittwoch, den 10. Juni 2026, ab 18 Uhr, rollt das Leder auf dem Sportgelände "Zum Falkenstein" in Queidersbach. Die Mannschaften kicken wieder für einen guten Zweck. Polizeipräsident Hans Kästner wird das Spiel mit einer Ansprache eröffnen. Der Eintritt ist frei - alle Fußballfans sind herzlich eingeladen!

Auf dem Rasen werden wieder FCK-Prominente wie Florian Dick und Florian Fromlowitz auflaufen. Ein Highlight der Veranstaltung: Zugunsten der "Aktion Sonnenschein Westpfalz" findet eine Trikotverlosung statt. Der Verein unterstützt Menschen mit Beeinträchtigungen. Zu gewinnen gibt es ein exklusiv signiertes Trikot eines FCK-Profispielers.

Der FC Queidersbach kümmert sich um die Bewirtung, stellt Spielbälle und einen Stadionsprecher zur Verfügung und sorgt für eine professionelle Betreuung der Mannschaften und Gäste.

Rund um das Spielfeld bietet das Polizeipräsidium Westpfalz ein buntes Rahmenprogramm: Neben einer Fahrzeugschau und einer Vorführung der Diensthunde können Besucher eine Polizeidrohne in Aktion erleben. An den Informationsständen gibt es Wissenswertes zu den Themen Kriminalitätsprävention, Einbruchschutz und das Polizeistudium.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Fußballabend freuen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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