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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Karrierechancen bei der Polizei Rheinland-Pfalz - In den Bereichen Informationstechnologie oder Wirtschaft komplexe und spannende Kriminalfälle bei der Polizei lösen?

Büchenbeuren (Rhein-Hunsrück-Kreis) (ots)

Seit dem 01.06.2026 läuft die Bewerbungsphase für den nächsten Qualifizierungslehrgang für angehende Kriminalistinnen und Kriminalisten in den herausfordernden Bereichen der IT- bzw. Wirtschaftskriminalität. Der Lehrgang beginnt im Juni 2027 an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Teilnehmenden werden in dreizehn Monaten zu Kriminalistinnen und Kriminalisten ausgebildet und können anschließend unmittelbar zur Kriminalkommissarin bzw. zum Kriminalkommissar oder - in Abhängigkeit von der Vorbildung - sogar direkt zur Kriminaloberkommissarin bzw. zum Kriminaloberkommissar ernannt werden. Aufgrund der Begrenzung der Lehrgangsplätze wird eine frühzeitige Bewerbung empfohlen. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, den Zugangsvoraussetzungen und dem Studienverlauf finden Sie auf der Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz: www.polizei.rlp.de/karriere |HdP RP

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Telefon: 06131 65-70151
E-Mail: hdp.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/hochschule

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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