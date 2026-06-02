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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradtreff auf dem Herzogplatz

Zweibrücken (ots)

Radfahrer aufgepasst: Am Mittwoch, 3. Juni 2026, laden die Polizei und der ADFC anlässlich des Weltfahrradtags auf den Herzogplatz ein. Zwischen 10 und 14 Uhr beraten die Fachleute zum Thema Diebstahlschutz, technische Sicherheit und geben Tipps, wie man als Radler sicher von A nach B kommt. Egal ob Mountainbike, Rennrad, Gravel-Bike oder E-Bike, ob jung oder alt - alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Nicht verpassen: Der ADFC Südwestpfalz bietet während des gesamten Treffs direkt vor Ort professionelle Fahrradcodierungen an. Dabei wird ein individueller, verschlüsselter Code dauerhaft auf dem Rahmen angebracht. Mit dieser sogenannten Eigentümer-Identifizierungs-Nummer (EIN) kann die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer im Ernstfall sofort ausfindig machen und das Fahrrad schnell zurückbringen. Der maßgebliche Vorteil der Aktion ist jedoch die Abschreckung: Für Diebe verliert ein codiertes Rad massiv an Wert, da es sich auf dem Schwarzmarkt kaum weiterverkaufen lässt.

Wer den Service des ADFC nutzen möchte, sollte folgende Unterlagen und Gegenstände bereit zu halten:

- Einen Kaufbeleg (Rechnung) des Fahrrads als Eigentumsnachweis.
- Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.
- Das vorab ausgefüllte Codierformular: Um Wartezeiten vor Ort zu 
verkürzen, sollte das Formular vorab online unter 
https://www.adfc-bonn.de/codierung/saarland aufgerufen, ausgefüllt 
und unbedingt in doppelter Ausfertigung (auf zwei getrennten 
Blättern) ausgedruckt mitgebracht werden.
- Bei E-Bikes zwingend den Akkuschlüssel, da der Akku für die 
Codierung meist entnommen werden muss.

Ablauf und technische Hinweise:

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der ADFC nutzt je nach Rahmenmaterial unterschiedliche Verfahren. Moderne Rahmen aus Metall werden mit einer schonenden Gravur-Maschine codiert. Da empfindliche Rahmen aus Carbon oder ultraleichtem Aluminium nicht graviert werden dürfen, wird für diese Fälle eine spezielle, manipulationssichere Klebecodierung angeboten.

Für die Codierung können Kosten von bis zu 20 Euro anfallen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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