Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Restaurant: Täter scheitern an Eingangstür

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Donnerstag, in eine Pizzeria einzubrechen. Offenbar wollten die Täter die Eingangstür des Restaurants aufhebeln und waren dabei nicht erfolgreich: Die Tür hielt stand, wurde jedoch beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist nicht abschließend geklärt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. Wem zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei den Ermittlern zu melden. |kle

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