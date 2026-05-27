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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verabredung mit einem Unbekannten...

Pirmasens (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Fröhnstraße unterwegs waren und etwas beobachtet haben. Hier soll es zwischen 1 und 2 Uhr zu einem Raub gekommen sein.

Nach Angaben des betroffenen 22-Jährigen hatte er sich hier über eine Social-Media-Plattform mit einem Unbekannten verabredet. Nachdem er vor Ort ankam, wurde der junge Mann von einer männlichen Person angesprochen. Dieser habe ihn unvermittelt gepackt und festgehalten. Eine zweite Person sei hinzugekommen, und gemeinsam hätten die beiden Unbekannten auf ihn eingeschlagen und getreten. Einer der Täter habe ihm schließlich aus der Hosentasche sein Mobiltelefon gestohlen. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 22-Jährige blieb leicht verletzt zurück.

Das geraubte Mobiltelefon konnte bei der Suche in der Umgebung gefunden werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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