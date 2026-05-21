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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Spardose

Kaiserslautern (ots)

Eine Spardose haben Einbrecher am Mittwoch in der Tannenstraße erbeutet. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und nutzten die Abwesenheit eines Bewohners aus. Sie drangen gewaltsam in die Wohnung des Mannes ein und durchsuchten seine Schränke. In einem der Räume rissen sie sich eine Spardose unter den Nagel. Darin dürfte sich nach Schätzung des Eigentümers Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro befunden haben.

Festgestellt wurde der Einbruch kurz nach 16 Uhr. Die Täter waren also bei Tageslicht am Werk. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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