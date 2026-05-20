POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss auf dem Zweirad unterwegs

Kaiserslautern/Offenbach am Main (ots) - - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Westpfalz und Südosthessen - Im Fall der Betrugsserie durch falsche Bankmitarbeiter, die im März 2026 für einen hohen finanziellen Schaden sorgte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6232695), gab es vergangenen Dienstag, 12. Mai 2026, einen Fahndungserfolg. Die Kriminalpolizei konnte durch ...

mehr