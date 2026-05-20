POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss auf dem Zweirad unterwegs
Enkenbach-Alsenborn (ots)
Am Dienstag, kurz vor 23 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Enkenbach-Alsenborn einen 43-jährigen Fahrer eines Zweirads. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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