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POL-PPWP: Lkw rammt Fußgängerbrücke - Bundesstraße gesperrt

POL-PPWP: Lkw rammt Fußgängerbrücke - Bundesstraße gesperrt
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Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Lastkraftwagen hat am Dienstagnachmittag die Fußgängerbrücke über der Bundesstraße 48 beschädigt. In der Folge sind sowohl die Bundesstraße als auch die Brücke am "Elefanten-Kreisel" gesperrt. Der Bahnverkehr ist eingestellt. Ein Radfahrer wurde leicht verletzt.

Nach den aktuellen Erkenntnissen rammte der Tieflader gegen 15 Uhr die Brücke. Der Lkw hatte einen Bagger geladen. Mit dem Baustellenfahrzeug blieb der Lastwagen an der Brücke hängen, so dass diese nicht mehr passierbar ist. Durch die Erschütterung stürzte ein Radfahrer auf dem Überweg. Der Mann wurde leicht verletzt und von Sanitätern medizinisch versorgt.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen und wird die Brücke in Augenschein nehmen. Die Verbandsgemeindeverwaltung richtet Umleitungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr ein. Verkehrsteilnehmer müssen mit Umwegen rechnen. Die Dauer der Sperrungen ist derzeit nicht absehbar. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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