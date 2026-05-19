PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Bankmitarbeiter: Täterverdächtiger verhaftet

Kaiserslautern/Offenbach am Main (ots)

   - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeipräsidien Westpfalz und 
     Südosthessen -

Im Fall der Betrugsserie durch falsche Bankmitarbeiter, die im März 2026 für einen hohen finanziellen Schaden sorgte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6232695), gab es vergangenen Dienstag, 12. Mai 2026, einen Fahndungserfolg.

Die Kriminalpolizei konnte durch umfangreiche Ermittlungen einen Tatverdächtigen identifizieren. Dem 44-jährigen Mann wird zur Last gelegt, als Teil einer kriminellen Bande durch Vortäuschen unwahrer Tatsachen in mindestens zehn Fällen insgesamt mehr als 17.000 Euro erbeutet zu haben. Wie die Untersuchungen der Kripo ergaben, war der finanzielle Schaden deutlich höher als zunächst angenommen. Gegen den Verdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Kräfte des Polizeipräsidiums Südosthessen konnten ihn am vergangenen Dienstag in Offenbach am Main festnehmen. Nach seiner Vorführung vor einem Haftrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hintergrund:

Bei dem Betrugsphänomen "falsche Bankmitarbeiter" geben sich Täter als Mitarbeiter von Geldinstituten aus. Sie kontaktieren ihre Opfer meist telefonisch und behaupten, es gebe Sicherheitsprobleme mit dem Konto oder verdächtige Transaktionen. Unter dem Vorwand, das Geld zu schützen, fordern sie die Überweisung auf ein angeblich sicheres Konto oder die Herausgabe von Bankkarten und PINs. Häufig nutzen die Betrüger dabei persönliche Daten, die sie zuvor durch andere Straftaten oder Datenlecks erlangt haben, um Vertrauen zu schaffen. Die Opfer merken den Betrug oft erst, wenn das Geld bereits abgebucht wurde. Die Polizei warnt regelmäßig vor dieser Methode und rät, bei verdächtigen Anrufen die Verbindung zu beenden und die Bank über die offizielle Nummer zurückzurufen. Präventionstipps zu dieser Masche und weiteren Themen finden Sie bei der Polizei-Beratung unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:59

    POL-PPWP: Drogen konsumiert - Streit zwischen zwei Männern eskaliert

    Kaiserslautern (ots) - Zwei 23-Jährige haben sich am Montagnachmittag in der Gustave-Eiffel-Straße getroffen, um gemeinsam Cannabis zu konsumieren. Irgendwann kippte die Stimmung zwischen den beiden und sie fingen laut Zeugenaussage mit dem Streiten an. Einer packte den anderen am Kragen und riss ihm dabei eine Goldkette vom Hals. Der junge Mann entfernte sich mit ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:31

    POL-PPWP: Diebe stehlen Zigaretten

    Kaiserslautern (ots) - In der Trippstadter Straße sind Unbekannte Montagnacht in eine Tankstelle eingebrochen. Sie stahlen dort Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Ein Zeuge meldete der Polizei den Vorfall, die Ermittlungen laufen. Wer zwischen 2 Uhr und 3 Uhr morgens etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |laa Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren