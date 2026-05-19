PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Zigaretten

Kaiserslautern (ots)

In der Trippstadter Straße sind Unbekannte Montagnacht in eine Tankstelle eingebrochen. Sie stahlen dort Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Ein Zeuge meldete der Polizei den Vorfall, die Ermittlungen laufen. Wer zwischen 2 Uhr und 3 Uhr morgens etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:18

    POL-PPWP: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

    Pirmasens (ots) - Die Polizei ermittelt gegen einen 43-jährigen Mann wegen eines Tötungsdelikts. Ihm wird vorgeworfen, am späten Vormittag des 18. Mai 2026 seiner 52-jährigen Ehefrau in der ehegemeinschaftlichen Wohnung in Pirmasens in Tötungsabsicht mehrere Messerstiche versetzt zu haben. Die Geschädigte verstarb in der Folge. Todesursächlich war nach vorläufigem Obduktionsergebnis ein Verbluten nach innen und ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:02

    POL-PPWP: Tresor hält Dieben stand

    Kaiserslautern (ots) - In einen Betrieb sind Unbekannte eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, Zutritt zum Gebäude in den Sauerwiesen. Die Täter durchwühlten Schränke und stahlen dabei Geld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gescheitert sind die Täter am Tresor, diesen konnten sie nicht aufbrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:21

    POL-PPWP: Mehrere Diebstähle aus Autos

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Montag waren "Autoknacker" im Stadtteil Siegelbach unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand machten sie sich an mindestens drei Fahrzeugen zu schaffen. Die Unbekannten schlugen zwischen Sonntagabend, 18.45 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, zu. In der Sonntagstraße stahlen sie aus einem Honda Bargeld, Elektroartikel und diverse persönliche Dokumente. Der Besitzerin entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren