Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Zigaretten

Kaiserslautern (ots)

In der Trippstadter Straße sind Unbekannte Montagnacht in eine Tankstelle eingebrochen. Sie stahlen dort Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Ein Zeuge meldete der Polizei den Vorfall, die Ermittlungen laufen. Wer zwischen 2 Uhr und 3 Uhr morgens etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |laa

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