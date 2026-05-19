Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen konsumiert - Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Zwei 23-Jährige haben sich am Montagnachmittag in der Gustave-Eiffel-Straße getroffen, um gemeinsam Cannabis zu konsumieren. Irgendwann kippte die Stimmung zwischen den beiden und sie fingen laut Zeugenaussage mit dem Streiten an. Einer packte den anderen am Kragen und riss ihm dabei eine Goldkette vom Hals. Der junge Mann entfernte sich mit dem Schmuck. Eine Zeugin informierte die Polizei. Am Einsatzort und der näheren Umgebung konnte der 23-jährige Dieb nicht angetroffen werden. Der Bestohlene hatte leichte Verletzungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa Tausend Euro. Der mutmaßliche Täter muss sich wegen des Verdachts eines Raubdelikts verantworten. |laa

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