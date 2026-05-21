Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 16-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Lampertheim (Hessen) - Pirmasens - Zweibrücken (ots)

Seit dem 10. Mai 2026 wird ein Jugendlicher aus dem hessischen Lampertheim vermisst. Der 16-Jährige steht unter Betreuung. Zuletzt gesehen wurde er von einem Zeugen in der Industriestraße in Lampertheim. Der Jugendliche hat Bezüge in den Bereich Pirmasens und Zweibrücken. Er hielt sich in der Vergangenheit auch schon in Landau auf.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zum Antreffen des 16-Jährigen, weshalb das Polizeipräsidium Südhessen nun öffentlich mit einem Foto nach dem Vermissten fahndet.

Der Jugendliche kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,70 Meter groß, schlank mit dunklen kurzen Haaren. Er trug bei seinem Verschwinden eine weiße Sportjacke, eine dunkelblaue Jogginghose, Sportschuhe und führte eine große schwarze Sporttasche mit sich.

Ein Foto des Vermissten und seinen vollständigen Namen hat die hessische Polizei unter https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/lampertheim-16-jaehriger-vermisst im Internet veröffentlicht.

Wer den 16-Jährigen gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. |erf

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