Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausbrand: Polizei ermittelt

Henschtal (Kreis Kusel) (ots)

Am vergangenen Samstag (23. Mai) kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Henschtal. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 16 Uhr zunächst ein Motorroller in Flammen, der in der Nähe des Gebäudes abgestellt war. Das Feuer griff dann auf das Wohnhaus über und erreichte schließlich den Dachstuhl. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Durch den Brand und die Löscharbeiten ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Brandursache soll nun durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei geklärt werden. |kle

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