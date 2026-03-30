POL-HA: Böllerwurf auf mehrere Personen - Täter unbekannt
Hagen-Mitte (ots)
Nachdem eine Personengruppe am frühen Sonntagmorgen (29.03.2026) mit Böllern beworfen wurde, bittet die Polizei um Hinweise zur Täterschaft. Die drei beteiligten Heranwachsenden hielten sich um etwa 6 Uhr in einem Durchgang zwischen Gebäuden in der Hochstraße auf Höhe der Hausnummer 76 auf. Sie warteten auf ein Taxi, als mehrere Feuerwerkskörper von oben herabfielen. Die beiden Frauen und der Mann wurden durch die gezündeten Böller glücklicherweise nicht verletzt. Von wo und durch wen die Feuerwerkskörper herabgeworfen wurden, konnten die hinzugezogenen Beamten nach ersten Erkenntnissen nicht ermitteln.
Daher nimmt die Polizei Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, jederzeit telefonisch unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)
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