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Polizei Hagen

POL-HA: Mann zahlt Haftbefehl und randaliert anschließend vor Polizeiwache

Hagen-Mitte (ots)

Freitagabend (27.03.) trafen Polizisten auf einen 38-jährigen Mann, der einen offenen Haftbefehl aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit hatte. Der Arnsberger musste die Beamten zur Wache begleiten und zahlte dort den erforderlichen Geldbetrag in Höhe von 65 Euro. Nachdem er die Wache in der Bahnhofstraße verlassen hatte, begann der Mann zu randalieren. Er stand vor der Tür der Wache, schrie in die Überwachungskamera und trat mehrfach gegen die Eingangstür. Eine Streifenwagenbesatzung suchte das Gespräch mit dem 38-Jährigen. Dabei baute sich der Mann aggressiv vor den Polizisten auf. Versuche, ihn zu beruhigen, schlugen fehl. Der 38-Jährige musste deshalb im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden, da sich sein Gemütszustand nicht verbesserte. Der Arnsberger konnte Samstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen werden. (arn)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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