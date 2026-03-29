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Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung mit Messer - Tatverdächtiger in Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Samstag, 28. März 2026, erhielt die Polizei gegen 20:32 Uhr einen Notruf. Gemeldet wurde eine randalierende Person in der Boeler Straße im Stadtteil Altenhagen. Diese soll eine andere Person mit einem Messer verletzt haben.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort einen 32-jährigen Mann aus Hagen an. Er war leicht verletzt. Nach einer ersten Befragung und der Feststellung seiner Verletzungen erklärte der Mann, dass er sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben möchte.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Mann war stark alkoholisiert und zeigte weiterhin ein aggressives Verhalten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten ein Messer. Dieses könnte als Tatwerkzeug genutzt worden sein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Beschuldigten durch eine Polizeivertragsärztin eine Blutprobe entnommen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (rd)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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