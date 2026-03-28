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Polizei Hagen

POL-HA: Kinder verursachen Sachbeschädigung durch Graffiti

Hagen (ots)

Am 27.03.2026 gegen 21:40 Uhr stellten Polizeibeamte des PP Hagen zwei minderjährige Personen als Täter von Graffiti-Schmierereien fest.

Eine Funkstreife der Polizeiwache Hohenlimburg stellte am Abend Auffälligkeiten auf der Stennertstraße fest. Dort waren zur späten Stunde noch zwei 13-jährige Jungen unterwegs, welche mehrere (Farb-) Sprühdosen mit sich führten. Zudem rochen die Jungen nach frischer Farbe. Eine Nachschau im Umfeld führte zur Feststellung mehrerer frischer Tatorte, deren Verursachung teils eingeräumt wurde. Hinweise ergaben die Beteiligung weiterer Personen. Die verdächtigen Gegenstände wurden sichergestellt und die Tatorte polizeilich aufgenommen. Kinder sind strafunmündig. Wegen der Taten an sich wurde eine Strafanzeige gefertigt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Kinder in die Obhut der Erziehungsberechtigten überstellt. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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