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Polizei Hagen

POL-HA: Männergruppe schlägt 19-Jährigen mit Gürteln - Zeugenhinweise erbeten

Hagen-Mitte (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am Donnerstagabend (26.03.2026) vor einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring Opfer eines Angriffs durch eine Männergruppe. Der 19-Jährige hielt sich um circa 21.50 Uhr vor dem Kiosk auf, als mehrere Personen auf ihn zukamen. Sie begannen, mit Gürteln auf ihn einzuschlagen, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Ihm gelang es, vor der Gruppe in Richtung Bergischer Ring davonzulaufen. Die Täter ließen von ihm ab.

Polizeibeamte konnten im Zuge erster Ermittlungen einen 34-jährigen Tatverdächtigen identifizieren. Die anderen, mutmaßlich fünf Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild sind bislang unbekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den beteiligten Personen machen? Zeugenhinweise bitte telefonisch unter der 02331 986 2066 bei der Polizei melden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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