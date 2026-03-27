Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei zwischen Fußgänger und Radfahrer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten ein 56-jähriger Fahrradfahrer und ein 63 Jahre alter Fußgänger am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) am Bergischen Ring in Streit. Im Zuge dessen entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den Männern.

Während eine Streifenwagenbesatzung gegen 15.50 Uhr auf der Elberfelder Straße in Richtung Wehringhauser Straße unterwegs war, wurde sie an der Kreuzung zum Bergischen Ring auf eine Schlägerei zwischen zwei Männern aufmerksam. Diese befanden sich auf der Mittelinsel zwischen den Fahrspuren, um die Fußgängerampel zu nutzen. Die Beamten eilten zu ihnen und trennten die Parteien. Der 56 Jahre alte Radfahrer und der 63-jährige Fußgänger, der unter dem Einfluss von rund 1,8 Promille stand, beschuldigten sich gegenseitig. Sie erhielten jeweils eine Anzeige.

Der 63-Jährige wies eine leichte Verletzung im Gesicht auf. Er lehnte eine ärztliche Behandlung ab. (rst)

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