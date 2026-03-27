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Polizei Hagen

POL-HA: Positiver Drogenvortest bei Polizeikontrolle in der Nacht

Hagen-Mitte (ots)

Um 0.40 Uhr fuhr ein Hagener am Donnerstag (26.03.) mit einem E-Scooter durch die Mittelstraße. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den 26-Jährigen für eine Kontrolle und stellte dabei fest, dass der Mann glasige Augen hatte. Seine Pupillen waren ebenfalls geweitet. Nachdem der E-Scooter-Fahrer einem freiwilligen Drogenvortest zustimmte, verlief dieser positiv. Der 26-Jährige gab an, dass er wenige Stunden zuvor einen Joint geraucht, jedoch nicht gewusst habe, dass er unter dem Einfluss von Cannabis nicht mit dem Elektrokleinstfahrzeug fahren darf. Er musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Ihm ist es untersagt, bis zum Abbau der Substanzen Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige gegen ihn. (arn)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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