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Polizei Hagen

POL-HA: Haftbefehl wegen einer nicht nicht bezahlten Geldbuße vollstreckt

Hagen (ots)

Am 27.03.2026 gegen 21:30 Uhr führte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt des PP Hagen in der Bahnhofstr. eine Personenkontrolle durch. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen eine 38-Jährige Frau aus Arnsberg ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldbuße bestand. Durch die Zahlung des geforderten Betrages entging die Frau einer Erzwingungshaft. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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