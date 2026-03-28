POL-HA: Haftbefehl wegen einer nicht nicht bezahlten Geldbuße vollstreckt

Hagen-Mitte (ots) - Ein 19-Jähriger wurde am Donnerstagabend (26.03.2026) vor einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring Opfer eines Angriffs durch eine Männergruppe. Der 19-Jährige hielt sich um circa 21.50 Uhr vor dem Kiosk auf, als mehrere Personen auf ihn zukamen. Sie begannen, mit Gürteln auf ihn einzuschlagen, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Ihm gelang es, ...

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