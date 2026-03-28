POL-HA: Haftbefehl wegen einer nicht nicht bezahlten Geldbuße vollstreckt
Hagen (ots)
Am 27.03.2026 gegen 21:30 Uhr führte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt des PP Hagen in der Bahnhofstr. eine Personenkontrolle durch. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen eine 38-Jährige Frau aus Arnsberg ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldbuße bestand. Durch die Zahlung des geforderten Betrages entging die Frau einer Erzwingungshaft. (rd)
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