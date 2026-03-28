Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hagen (ots)

Am Samstagabend (28.03.) kam es auf der Iserlohner Straße gegen 20:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 19-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und wurde anschließend von einem Auto erfasst.

Der 21-jährige Fahrer eines VW war in Richtung Letmathe unterwegs und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erfasste den Fußgänger, der sich bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte. Der 19-Jährige wurde umgehend in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Hagener unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Die Iserlohner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum unterstützte die Hagener Polizei bei der Unfallaufnahme.

Mit den weiteren Ermittlungen zur Unfallursache befasst sich das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei.(ARN)

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