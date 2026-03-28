PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 19-jähriger Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hagen (ots)

Am Samstagabend (28.03.) kam es auf der Iserlohner Straße gegen 20:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 19-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und wurde anschließend von einem Auto erfasst.

Der 21-jährige Fahrer eines VW war in Richtung Letmathe unterwegs und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erfasste den Fußgänger, der sich bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte. Der 19-Jährige wurde umgehend in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Hagener unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Die Iserlohner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum unterstützte die Hagener Polizei bei der Unfallaufnahme.

Mit den weiteren Ermittlungen zur Unfallursache befasst sich das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei.(ARN)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 09:51

    POL-HA: Kinder verursachen Sachbeschädigung durch Graffiti

    Hagen (ots) - Am 27.03.2026 gegen 21:40 Uhr stellten Polizeibeamte des PP Hagen zwei minderjährige Personen als Täter von Graffiti-Schmierereien fest. Eine Funkstreife der Polizeiwache Hohenlimburg stellte am Abend Auffälligkeiten auf der Stennertstraße fest. Dort waren zur späten Stunde noch zwei 13-jährige Jungen unterwegs, welche mehrere (Farb-) Sprühdosen mit sich führten. Zudem rochen die Jungen nach frischer ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 07:57

    POL-HA: Haftbefehl wegen einer nicht nicht bezahlten Geldbuße vollstreckt

    Hagen (ots) - Am 27.03.2026 gegen 21:30 Uhr führte eine Streifenbesatzung der Polizeiwache Innenstadt des PP Hagen in der Bahnhofstr. eine Personenkontrolle durch. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen eine 38-Jährige Frau aus Arnsberg ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldbuße bestand. Durch die Zahlung des ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 12:44

    POL-HA: Männergruppe schlägt 19-Jährigen mit Gürteln - Zeugenhinweise erbeten

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 19-Jähriger wurde am Donnerstagabend (26.03.2026) vor einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring Opfer eines Angriffs durch eine Männergruppe. Der 19-Jährige hielt sich um circa 21.50 Uhr vor dem Kiosk auf, als mehrere Personen auf ihn zukamen. Sie begannen, mit Gürteln auf ihn einzuschlagen, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Ihm gelang es, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren