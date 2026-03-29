Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall - Führerschein sichergestellt

Hagen (ots)

Am 28. März 2026 um 04:35 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Pappelstraße im Stadtteil Boele in Hagen gerufen.

Nach ersten Feststellungen vor Ort kam ein 18-jähriger Fahrer mit seinem Renault Clio von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Straßenlaterne und kam auf dem Gehweg zum Stillstand. Die Laterne wurde dabei abgeknickt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlich positiven Wert. Anschließend wurde dem Tatverdächtigen auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt. Zudem wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr untersagt.

Die beschädigte Straßenlaterne wurde abgesichert. Das zuständige Unternehmen wurde informiert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Aufgrund der Alkoholisierung besteht der Verdacht einer Straftat. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (rd)

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