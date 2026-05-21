Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots)

In einem Modemarkt in der Mannheimer Straße ist eine Frau am Mittwochmittag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 59-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr in dem Einkaufszentrum auf. Ihre Geldbörse trug sie in ihrer Handtasche bei sich.

Auf noch nicht geklärte Weise gelang es den Tätern, unbemerkt zuzugreifen und das Portemonnaie an sich zu nehmen. - Damit erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld, den Personalausweis, den Führerschein sowie mehrere Zahlungskarten. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Nummer 0631 369-13312 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

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