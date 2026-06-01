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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brandstiftung in Krankenhaus

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei kurz nach Mitternacht zu einer Rauchentwicklung im Krankenhaus alarmiert. Offenbar brannten in einem Sanitärraum mehrere Rollen Toilettenpapier. Brandschutztüren verhinderten, dass sich der Rauch im Gebäude ausbreitete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0631 369-13312 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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