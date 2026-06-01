POL-PPWP: Brandstiftung in Krankenhaus

Pirmasens (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Fröhnstraße unterwegs waren und etwas beobachtet haben. Hier soll es zwischen 1 und 2 Uhr zu einem Raub gekommen sein. Nach Angaben des betroffenen 22-Jährigen hatte er sich hier über eine Social-Media-Plattform mit einem Unbekannten verabredet. Nachdem er vor Ort ankam, wurde der junge Mann von einer männlichen Person angesprochen. ...

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