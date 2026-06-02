Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist am Gelterswoog

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern sucht nach einem Exhibitionisten, der sich am Montag zwischen 12 und 13 Uhr am Gelterswoog aufhielt. Der unbekannte Mann folgte einer Frau im Bereich des Eingangs zum Strandbad und entblößte dabei mehrfach sein Geschlechtsteil. Als die Frau einem älteren Ehepaar begegnete, entfernte sich der Mann Richtung Parkplatz.

Von dem Verdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor. Er ist demnach etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und von sehr schlanker Gestalt. Der Mann hat kurze, dunkelblonde Haare und eine helle Hautfarbe. Er habe ein gepflegtes Erscheinungsbild, unter anderem war er mit einer dunkelfarbenen Hose und einem blauen Hemd bekleidet. Der Unbekannte trug eine dunkle Brusttasche.

Wer kann Hinweise zu der Person geben? Wem ist der Mann aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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