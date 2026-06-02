Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tageswohnungseinbruch: Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montag versucht, in der Fischerstraße in eine Wohnung einzubrechen. Die Tat ereignete sich am helllichten Tag.

Zwischen 11:45 und 13:05 Uhr versuchten die Einbrecher, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Dabei beschädigten sie das Schloss und die Tür. Nach aktuellem Ermittlungsstand machten die Täter keine Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Fischerstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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