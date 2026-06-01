Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Falsche Polizisten erbeuten hohen Geldbetrag von Seniorin

Wermelskirchen (ots)

Eine Seniorin in Wermelskirchen hat Betrügern am Freitag (29.05.) eine hohe Geldsumme übergeben. Zuvor hatte sie mehrere Anrufe falscher Polizisten erhalten.

Am Freitagnachmittag (29.05.) riefen Betrüger bei der Seniorin an und gaben sich als Polizisten aus. Angeblich habe die Tochter der Seniorin schwere Verletzungen nach einem Verkehrsunfall davongetragen. Die Seniorin solle die vermeintlichen Krankenhauskosten bezahlen. Kurze Zeit später erschien ein junger Mann bei der Seniorin in der Straße Neuschäferhöhe. Sie übergab ihm einen fünfstelligen Betrag. Ein paar Stunden später wurde die Seniorin wieder angerufen. Ein weiterer Geldbetrag sei nötig. Erneut erschien derselbe junge Mann bei der Frau und erhielt einen vierstelligen Betrag.

Danach rief die Seniorin ihre Tochter an und erzählte ihr von dem Geschehenen. Die Tochter fuhr zu ihrer Mutter und war anwesend, als diese zum dritten Mal angerufen wurde. Es kam jedoch zu keiner weiteren Geldübergabe. Die Tochter informierte daraufhin die Polizei.

Die Geschädigte und eine Zeugin beschreiben den Geldabholer folgendermaßen:

Circa 18 Jahre alt, athletische Figur, kurze dunkle Haare und osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg entgegen: 02202 205-0.

Falsche Polizisten, Enkeltrick & Co: Immer wieder versuchen Betrüger, an hohe Bargeldsummen oder Schmuck von älteren Menschen im Kreisgebiet zu kommen. Tauschen Sie sich im Vorfeld mit Ihren Eltern oder Großeltern über die verschiedenen Betrugsmaschen aus. Machen Sie Ihre älteren Angehörigen darauf aufmerksam, dass echte Polizisten, Bankangestellte oder Ärzte niemals zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen auffordern.

Gerne berät sie unser Team der Kriminalprävention. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin. Per Telefon: 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Die Kriminalprävention informiert auch in mehreren Veranstaltungen im Rheinisch-Bergischen Kreis über verschiedene Betrugsmaschen und wie sich ältere Menschen davor schützen können. Eine Übersicht der Termine finden Sie unter: rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine (bw)

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