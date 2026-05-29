Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zweite Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in diesem Jahr - Polizei kontrolliert an der L 101 in Dabringhausen

Wermelskirchen (ots)

Am kommenden Sonntag (31.05.) wird die Polizei Rhein-Berg erneut die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" durchführen. Dieses Mal finden die Kontrollen in Dabringhausen statt.

Von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr werden die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdienstgruppe und der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Rhein-Berg ihre Kontrollstelle am Feuerwehrgerätehaus an der L 101 (Auf der Huhfuhr) in Dabringhausen einrichten.

Im Rahmen der Kontrollaktion liegt der Fokus auch dieses Mal auf Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die auf motorisierten Zweirädern unterwegs sind.

Motorradfahrerinnen und -fahrer und auch andere Interessierte sind herzlich zu einem Gespräch bei einer Tasse Kaffee eingeladen, denn die soll es neben möglicherweise notwendigen "Knöllchen" eben auch geben.

Ziel der Polizei ist es grundsätzlich, Verkehrsunfälle mit Personenschäden zu verhindern, bzw. die Schwere der Unfallfolgen zu reduzieren. Sind Motorradfahrende als so genannte ungeschützte Verkehrsteilnehmende an Unfällen beteiligt, so enden diese leider häufig mit gravierenden Folgen. Deshalb möchte die Polizei zu einer vorausschauenden und angepassten Fahrweise anregen. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Auch am kommenden Sonntag wird wieder ein Sachverständiger des TÜV Rheinland anwesend sein und für alle Fragen rund um das Thema technische Veränderungen zur Verfügung stehen. Zudem werden Rettungssanitäter mit einem Rettungswagen vor Ort sein, um über wichtige Themen für den Ernstfall wie Erste Hilfe und Verhalten nach einem Unfall zu informieren.

Diesen Termin und auch viele weitere Termine Ihrer Polizei Rhein-Berg finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite unter https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell