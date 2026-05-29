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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Trickdiebinnen bei Seniorin erfolgreich

Burscheid (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben einer 83-Jährigen am Mittwochmittag (27.05.) Schmuck gestohlen.

Gestern (28.05.) erschien die Seniorin beim Bezirksdienst Burscheid und erstattete eine Anzeige. Sie gab an, am Mittwoch gegen 12:00 Uhr zu Fuß auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße unterwegs gewesen zu sein. Zwei unbekannte Frauen sprachen sie an und legten ihr ungefragt Schmuck an Hals und Armen an. Die Frau machte die beiden darauf aufmerksam, dass sie sich belästigt fühle und die Polizei rufen wolle. Daraufhin gingen die Frauen weg, stiegen in ein silberfarbenes Auto, das scheinbar auf sie gewartet hatte, und fuhren weg. Als die Frau den zusätzlichen Schmuck der Frauen entfernte, bemerkte sie, dass ihre eigene Halskette und ihr Armband fehlten.

Die beiden Frauen waren nach Angaben der Seniorin zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 160 und 164 cm groß, von kräftiger Statur und hatten ein ausländisches Aussehen. Die beiden Frauen hatten die Haare zu einem Dutt gebunden und trugen helle "Schlabberhosen" und helle T-Shirts.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den beiden gesuchten Diebinnen unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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