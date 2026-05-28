Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Overath - Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Bergisch Gladbach/Overath (ots)

Die Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen in Wohnhäuser in Bergisch Gladbach und Overath. In einem Fall liegt eine Personenbeschreibung eines Tatverdächtigen vor.

Die Polizei wurde gestern (27.05.) nach Immekeppel in die Straße Zur Ohlig gerufen. Eine Frau hatte den Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Sie hatte das Haus am Vorabend (26.05.) gegen 19:00 Uhr verlassen. Als sie gestern Abend gegen 19:00 Uhr in das Haus zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch. Die unbekannten Täter waren durch ein Kellerfenster in das Haus gelangt und hatten danach sämtliche Räume durchsucht. Sie stahlen hochwertigen Schmuck.

Eine Zeugin hatte gegen 10:00 Uhr einen unbekannten Mann vor der Haustüre gesehen, der sich verdächtig benahm. Der Mann, so kam es ihr vor, versuchte Wege zu finden, um die Türe zu öffnen. Als die Zeugin ein Foto von dem Mann machen wollte, verschwand er. Sie beschreibt den Mann folgendermaßen:

185 bis 190 cm groß, kräftig, rundes Gesicht. Der Mann trug ein graues T-Shirt und eine graue Hose.

Gegen 15:45 Uhr vernahm ein Nachbar ein auffallend lautes Geräusch aus dem betroffenen Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass in diesem Moment der oder die Täter in das Haus gelangt waren.

In der Saaler Straße im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lückerath rief gestern (27.05.) ein Junge die Polizei. Er war gegen 13:25 Uhr von der Schule nach Hause gekommen und stellte fest, dass in das Haus eingebrochen worden war. Sämtliche Schränke und Schubladen in dem Haus standen offen. Den unbekannten Tätern war es gelungen, durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Haus zu gelangen. Was sie danach genau entwendeten, steht noch nicht fest. Der Vater des Jungen hatte das Haus als Letzter gegen 08:30 Uhr verlassen.

Auch in der Vinzenz-Pallotti-Straße in Bockenberg waren Einbrecher erfolgreich. Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, machten sie sich auf die Suche nach Beute und entwendeten diverse Schmuckstücke. Die Bewohnerin hatte das Haus gegen 10:00 Uhr verlassen und kam abends gegen 18:30 Uhr zurück.

Die Polizei nahm in allen drei Fällen eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der 02202 205-0 entgegen. (bw)

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