Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Tatverdächtigen

Wermelskirchen (ots)

Im Sommer vergangenen Jahres (21.08.2025) wurde einer Frau in Wermelskirchen die Handtasche gestohlen. Unbekannte Täter nutzten die erbeutete Bankkarte der Geschädigten. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten hofft die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frau befand sich am 21.08. auf dem Parkplatz eines Discounters in der Thomas-Mann-Straße, als ihr die Handtasche gestohlen wurde. Noch am gleichen Tag wurden mehrere Beträge von dem Konto der Frau abgebucht. Der Frau ist dabei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich entstanden.

Bisherige Maßnahmen verliefen erfolglos. Daher sucht die Polizei jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach zwei Männern. Die Bilder stammen aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten, der sich unmittelbarer Nähe zu dem Parkplatz des Discounters befindet.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/204900

Die Kriminalpolizei Rhein-Berg bittet im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise, die zur Identifizierung der Geldabheber führen könnten. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (bw)

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