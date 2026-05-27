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POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Pkw der Marke Mercedes in Hebborn und Nußbaum aufgebrochen

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Pkw der Marke Mercedes in Hebborn und Nußbaum aufgebrochen
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Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (26.05.) wurde die Polizei zu drei Pkw gerufen. Alle drei Pkw der Marke Mercedes waren aufgebrochen worden. Zwei davon standen in der Mutzer Straße im Stadtteil Hebborn.

Bei den drei aufgebrochenen Pkw handelt es sich um hochwertige Modelle der Marke Mercedes. Bei den beiden Pkw, die in der Mutzer Straße standen, waren die hinteren Dreiecksfenster eingeschlagen worden. Aus einem Mercedes stahlen die unbekannten Täter das Lenkrad, aus dem anderen entfernten sie die Mittelkonsole und das Tachodisplay.

Nach Angaben der Besitzer müssen die Autoaufbrüche zwischen Samstag (24.05.), 0:30 Uhr, und Montag (25.05.), 08:35 Uhr, passiert sein.

Auch im Stadtteil Nußbaum hatten es die unbekannten Täter auf einen hochwertigen Mercedes abgesehen. Auch in diesem Fall waren die Täter in der Inneren des Pkw gelangt, nachdem sie ein hinteres Dreiecksfenster eingeschlagen hatten. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie das Lenkrad. Der Besitzer hatte den Wagen am Montagabend (25.05.) gegen 22:00 Uhr in der Straße Nußbaumer Bungert geparkt und die Tat am nächsten Morgen (26.05.) gegen 07:45 Uhr bemerkt.

Die Polizei nahm in allen drei Fällen eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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