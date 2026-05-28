Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei erhöht Präsenz in der Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

In den vergangenen zwei Wochen hat die Polizei an mehreren Tagen gezielte Maßnahmen in Bergisch Gladbach durchgeführt. Damit reagiert die Polizei Rhein-Berg auf die besonders in der Innenstadt gestiegene Straßenkriminalität.

"Mit den ersten Schwerpunkteinsätzen in diesem Jahr haben wir ein sichtbares und spürbares Zeichen gesetzt. Die gezielten Maßnahmen waren aus polizeilicher Sicht sehr erfolgreich und werden fortgesetzt", sagt Marc André Linden, Leiter der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis. Mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei hat die Polizei Rhein-Berg in den vergangenen zwei Wochen ihre Präsenz in der Bergisch Gladbacher Innenstadt deutlich erhöht.

Hintergrund:

Vergangenes Jahr stieg die Straßenkriminalität im Rheinisch-Bergischen um 7,8 % im Vergleich zu 2024. Jede zweite Straftat ereignete sich in Bergisch Gladbach - viele davon im Innenstadtbereich. "Wir verstehen, dass diese Zahlen manche Menschen verunsichern könnten", erklärt Marc André Linden. "Um es klar zu sagen: Der Rheinisch-Bergische Kreis gehört nach wie vor zu den sichersten Kreisen in ganz Nordrhein-Westfalen. Wenn wir von gestiegener Straßenkriminalität sprechen, dann reden wir vor allem von gestiegenen Fallzahlen bei Diebstählen im öffentlichen Raum. Darunter fallen zum Beispiel gestohlene Fahrräder oder aufgebrochene Pkw."

Ein Grund dafür: Die Polizei Köln hat die Drogenkriminalität rund um den Neumarkt ins Visier genommen - mit Folgen für den Rheinisch-Bergischen Kreis: "Ein Teil der Drogenszene wurde dadurch in das gut erreichbare Bergisch Gladbach verdrängt. Und das merken wir eben an der gestiegenen Beschaffungskriminalität. Gestohlene Fahrräder werden verkauft, um damit die Betäubungsmittelsucht zu finanzieren", so Linden weiter.

Aus diesem Grund wurde die "Präsenzkonzeption zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" erarbeitet und wird durch gezielte Schwerpunkteinsätze in diesem Jahr umgesetzt.

Maßnahmen:

Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis haben - unterstützt durch die Bereitschaftspolizei - offen und verdeckt seit dem 12. Mai 2026 an mehreren Tagen Schwerpunkteinsätze in der Innenstadt von Bergisch Gladbach vollzogen. Dabei wurden insgesamt 42 verdächtige Personen kontrolliert. Fünf von ihnen wurden vorläufig festgenommen. In zwölf Fällen wurden Strafanzeigen geschrieben - unter anderem wegen Ladendiebstahls, des Besitzes gestohlener Fahrräder, des Besitzes von Betäubungsmitteln und Verstößen gegen das Waffengesetz. Außerdem wurden sieben Platzverweise ausgesprochen.

Ziel:

Die Maßnahmen der Polizei Rhein-Berg verfolgen mehrere Ziele. "Wir erhöhen spürbar den Druck auf Kriminelle. Wir machen ihnen klar, dass wir sie im Blick haben und wissen, wo und wie sie agieren. Unsere Botschaft ist klar: Für sie ist in Bergisch Gladbach kein Platz", so Linden. Gleichzeitig dienen die Schwerpunkteinsätze natürlich auch dazu, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. "Mit diesen Aktionen unterstreichen wir, dass sich die Menschen in Bergisch Gladbach und auch im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis auf uns und unsere Arbeit verlassen können", so Linden.

Fazit:

Die ersten Schwerpunkteinsätze im Rahmen der "Präsenzkonzeption zur Bekämpfung der Straßenkriminalität" waren sehr erfolgreich. Die Polizei Rhein-Berg war mit vielen Zivilkräften im Einsatz (auch mit Unterstützung aus anderen Behörden): "Das haben die Bürgerinnen und Bürgern vielleicht nicht direkt bemerkt - die Straftäter bis zur Festnahme aber auch nicht! Nicht jede Präsenz oder jede Maßnahme von uns ist sichtbar, wir sind aber trotzdem da!", fasst der Direktionsleiter zusammen.

Geplant sind weitere Sonderkontrollen in diesem Jahr. Natürlich wird es auch außerhalb dieser Schwerpunkteinsätze Maßnahmen geben, um gegen die Straßenkriminalität vorzugehen.

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