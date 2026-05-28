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POL-RBK: Wermelskirchen - Sechs Autos zerkratzt

POL-RBK: Wermelskirchen - Sechs Autos zerkratzt
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Wermelskirchen (ots)

Sechs hintereinander parkende Autos zerkratzt: Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Sechs auf einen Streich: Die Pkw waren alle in der Jörgensgasse in der Stadtmitte von Wermelskirchen geparkt. Alle sechs Autos weisen langgezogene Kratzer jeweils an der Fahrerseite auf.

Die Tat muss nach den Aussagen der Besitzer gestern (27.05.) zwischen 07:30 Uhr und 10:00 Uhr passiert sein.

Ein Mann hatte gestern Vormittag den Schaden an seinem Auto bemerkt. Dabei fiel ihm auf, dass weitere Pkw beschädigt waren. Daraufhin informierte er die Polizei.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Fahrzeuge mit einem unbekannten spitzen Gegenstand vermutlich vorsätzlich beschädigt wurden.

Die Polizei nahm in allen sechs Fällen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum in der Jörgensgasse gemacht hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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