Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Die Bilanz von "Kaffee und Knöllchen" in Dabringhausen

Wermelskirchen (ots)

80 Kradfahrerinnen und Kradfahrer hat die Polizei gestern im Rahmen der Aktion "Kaffee und Knöllchen" in Dabringhausen kontrolliert.

Gestern (31.05.) waren der Verkehrsdienst und die Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Berg in Wermelskirchen aktiv. Am neuen Feuerwehrhaus in Dabringhausen an der L 101 wurden gezielt Kradfahrende angesprochen und kontrolliert.

Insgesamt sprach die Polizei zwei Verwarngelder aus und verhängte drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei Strafanzeigen.

In einem Fall war die Betriebserlaubnis eines Krads erloschen. Ein kontrollierter E-Scooter war präpariert und konnte eine nicht zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern erreichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer und den Halter des Rollers wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zusätzlich führte die Polizei stationäre Geschwindigkeitsmessungen in den Ortsteilen Osminghausen und Halzenberg durch. Fast 350 Fahrzeuge wurden gemessen. Gegen neun Verkehrsteilnehmende wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. Weitere 45 haben ein Verwarngeld erhalten. In Halzenberg stoppte die Polizei einen Pkw, der mit 91 Stundenkilometern durch die geschlossene Ortschaft gefahren war.

Die Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" kehrt am 21. Juni ein weiteres Mal nach Wermelskirchen zurück. Der Kontrollpunkt wird dann das Gelände der Feuerwehr in Kreckersweg sein. Weitere Termine und Informationen zur Sonderkontrollaktion finden Sie auf der Internetseite der Polizei Rhein-Berg: https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/kaffee-und-knoellchen

Selbstverständlich führt die Polizei Rhein-Berg auch außerhalb der angekündigten Sonderkontrollen ganzjährig Verkehrskontrollen im Rheinisch-Bergischen Kreis durch. Das Ziel ist klar: schwere Verkehrsunfälle und ihre schwerwiegenden Folgen verhindern. (bw)

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