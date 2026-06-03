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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Motorrad

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Wochenende von einem Betriebsgelände in der Industriestraße ein Motorrad gestohlen. Zwischen Samstag und Sonntagmorgen drangen die Täter in das Areal ein, dazu schnitten sie einen Metallzaun auf. Die Diebe stahlen ein Motorrad der Marke KTM, Modell Super Duke. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und fragt: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind am Wochenende Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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