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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 20.06.26 um 19:30 Uhr kommt es in Wildeshausen auf einem Parkplatz der "Heidloge" zu einem Verkehrsunfall. Beim Einparken beschädigt eine 58-Jährige mit ihren PKW Toyota ein weiteres dort abgestelltes Fahrzeug. Anschließend entfernt sie sich zunächst vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann diese sodann ermittelt werden. Aufgrund des Alkoholgeruches in der Atemluft wird hier ein Alcotest durchgeführt. Dieser ergibt einen Wert von 2,61 Promille. Im Anschluss erfolgt die Entnahme einer Blutprobe. Der Unfallschaden wird mit 1500 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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