Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.06.2026, 04:00 Uhr bis Samstag, 20.06.2026, 12:30 Uhr ist ein geparkter VW Passat in schwarz in der Friedrich-Ebert-Straße durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Schaden wird auf 5.000EUR geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich von dem Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731-26940 zu melden.

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