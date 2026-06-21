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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: In kurzem zeitlichen Abstand durchgeführte Verkehrskontrollen auf der Autobahn 1 führen zur Einleitung umfangreicher Ermittlungsverfahren

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 7:50 Uhr, beabsichtigten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw zu kontrollieren, dessen Hauptuntersuchung abgelaufen war.

Hierzu wurde der Pkw, der zuvor auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück unterwegs war, auf einem Parkplatz zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorner Heide angehalten und kontrolliert.

Die Beamten mussten feststellen, dass es sich bei dem Fahrer um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen, hatte er den kurz zuvor erworbenen Pkw mit Kennzeichen versehen, die nicht für diesen ausgegeben waren.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm und seinem 20-jährigen Beifahrer untersagt.

Etwa zehn Minuten später kontrollierten Beamtinnen einen Pkw, der ebenfalls auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs war. Bei der Überprüfung des Fahrers sowie des Fahrzeugs auf einem Autobahnparkplatz im Bereich der Gemeinde Bakum mussten sie diverse Verstöße feststellen.

Zum einen war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zeigte körperliche Auffälligkeiten im Hinblick auf eine mögliche Drogenbeeinflussung und hatte eine waffenscheinpflichtige, geladene Druckluftwaffe zugriffsbereit im Fahrzeug liegen.

Zum anderen bat die zuständige Zulassungsstelle um eine Entsiegelung des Pkws, da dieser seit ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Die Beamtinnen stellten die Druckluftwaffe vor Ort sicher und entstempelten die Kennzeichen.

Da ein durchgeführter Drogenvortest eine mögliche Beeinflussung durch THC und Kokain anzeigte, musste der Mann die Beamtinnen zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den 32-Jährigen mit Wohnsitz in Hamburg wurde ein umfangreiches Straf- und Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Waffengesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Drogen eingeleitet. Die Schlüssel des Pkws stellten sie sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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