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Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Rauchentwicklung an LKW - 16.06.2026

Reichenau (ots)

Am Morgen des 16. Juni wurde die Feuerwehr zu einem brennenden LKW im Bereich eines Tunnelbauwerks alarmiert. Der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs hatte während der Durchfahrt eine Rauchentwicklung im Bereich der hinteren Räder bemerkt und das Fahrzeug daraufhin in einer Pannenbucht zum Stillstand gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr war keine sichtbare Rauchentwicklung mehr feststellbar. Die Bremsanlage des Fahrzeugs wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei zeigten sich erhöhte Temperaturen im Bereich von rund 150 bis 180 Grad, was auf eine thermische Überlastung der Bremsen hindeutete. Da der Tunnelzugang aufgrund des Ereignisses blockiert war, musste die Feuerwehr zunächst die Schranke manuell öffnen, um zur Einsatzstelle vorfahren zu können. Ein Techniker für das Fahrzeug war durch den Fahrer bereits verständigt worden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. --- Einsatzzeit: 07:08 Uhr bis 08:01 Uhr Einsatzkräfte: 18 Einsatzkräfte Fahrzeuge:

   - MZF
   - GW‑T
   - LF 8/6

sowie eine Streife des Polizeipostens Konstanz

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Pressestelle
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

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