Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Wardenburg +++ Polizei sucht Zeugen

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Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben im Wardenburger Ortsteil Höven offenbar unerlaubt Bauschutt in der Natur entsorgt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen luden die Verursacher im Zeitraum von Freitag, 19. Juni 2026, 17:45 Uhr, bis Samstag, 20. Juni 2026, 14:00 Uhr, im Bereich Griesenmoor größere Mengen Abfall ab. Dabei handelte es sich unter anderem um Bruchstücke von Wellfaserzementplatten sowie weiteren Bauschutt.

Besondere Aufmerksamkeit der Ermittlerinnen und Ermittler gilt einem zwischen den Abfällen aufgefundenen schwarzen Wasserkanister. Dieser war mit einem auffälligen, selbst gefertigten Deckel versehen, auf dem sich ein VW-Emblem befand. Zudem trug der Kanister die blaue Aufschrift "Wasser".

Nach der Ablagerung entfernten sich die bislang unbekannten Personen in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizei Wardenburg sicherten Spuren am Ablageort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich Griesenmoor beobachtet hat oder Hinweise zu den entsorgten Materialien beziehungsweise dem beschriebenen Wasserkanister geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/71635-0 zu melden.

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