Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in das Delmenhorster Rathaus +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19. Juni 2026, 13:00 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2026, 06:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Rathaus der Stadt Delmenhorst am Rathausplatz eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgehebelt sowie zahlreiche Räume und Schränke durchsucht.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rathauses beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell